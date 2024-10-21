Губернатор: Мирный житель пострадал при атаке дрона-камикадзе

По его словам, инцидент произошел близ населенного пункта Муром (Шебекинский городской округ). Гладков добавил, что пострадавшего отвезли на попутном транспорте в районную больницу. У мужчины диагностировали осколочные ранения грудной клетки и позвоночника. Впоследствии его переведут в горбольницу №2 областного центра.

Кроме того, при помощи БПЛА были разбросаны мины «Лепесток» в селе Грузское Белгородской области. Несколько улиц были перекрыты для зачистки оперативными службами.

Ранее ВСУ атаковали село в Брянской области с помощью дрона-камикадзе, в результате украинской атаки пострадала женщина.

