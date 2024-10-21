Губернатор: Мирный житель пострадал при атаке дрона-камикадзе
В результате атаки на автомобиль украинского дрона-камикадзе пострадал мирный житель Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, инцидент произошел близ населенного пункта Муром (Шебекинский городской округ). Гладков добавил, что пострадавшего отвезли на попутном транспорте в районную больницу. У мужчины диагностировали осколочные ранения грудной клетки и позвоночника. Впоследствии его переведут в горбольницу №2 областного центра.
Кроме того, при помощи БПЛА были разбросаны мины «Лепесток» в селе Грузское Белгородской области. Несколько улиц были перекрыты для зачистки оперативными службами.
Ранее ВСУ атаковали село в Брянской области с помощью дрона-камикадзе, в результате украинской атаки пострадала женщина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор: Мирный житель пострадал при атаке дрона-камикадзе
- ФСБ задержала гражданина Грузии за незаконный оборот оружия
- Бизнес-тренер Плигина рассказала о плюсах и минусах работы с 14 лет
- ОАЭ продолжат содействовать обмену пленными между Россией и Украиной
- В Госдуме предложили разрешить многодетным семьям тратить маткапитал на авто
- Минобороны: ВСУ потеряли более 25 тысяч солдат в Курской области
- Путин встретится практически со всеми лидерами, участвующими в саммите БРИКС
- Цены на золото впервые в истории поднялись выше $2750 за унцию
- На «Госуслугах» запустили сервис «Жизненная ситуация» для многодетных семей
- Медведев предупредил об опасности «тотальной войны» до истребления человечества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru