Губернатор: Мирный житель пострадал при атаке дрона-камикадзе

В результате атаки на автомобиль украинского дрона-камикадзе пострадал мирный житель Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, инцидент произошел близ населенного пункта Муром (Шебекинский городской округ). Гладков добавил, что пострадавшего отвезли на попутном транспорте в районную больницу. У мужчины диагностировали осколочные ранения грудной клетки и позвоночника. Впоследствии его переведут в горбольницу №2 областного центра.

Кроме того, при помощи БПЛА были разбросаны мины «Лепесток» в селе Грузское Белгородской области. Несколько улиц были перекрыты для зачистки оперативными службами.

Ранее ВСУ атаковали село в Брянской области с помощью дрона-камикадзе, в результате украинской атаки пострадала женщина.

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ФОТО: telegram.org/vvgladkov
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