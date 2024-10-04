Три беспилотника ВСУ атаковали Курскую область

Российские войска сбили три дрона самолетного типа ВСУ над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Алексей Смирнов.

Средства ПВО сбили 10 беспилотников в Курской области

Губернатор выразил благодарность за работу российским военным.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские дроны атаковали в регионе три населенных пункта.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ГубернаторВСУБеспилотникиКурская Область

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