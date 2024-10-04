Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области
Украинские дроны атаковали в Белгородской области три населенных пункта. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В одном из сел пострадал микроавтобус (беспилотник разбил у автомобиля стекло). Другой дрон поразил грузовой автомобиль, двигавшийся по дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка. Кроме того, в населенном пункте Муром в результате обстрела сгорели пилорама и два жилых дома.
Глава региона отметил, что удалось обойтись без пострадавших.
Ранее Гладков заявил, что система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru