Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

В одном из сел пострадал микроавтобус (беспилотник разбил у автомобиля стекло). Другой дрон поразил грузовой автомобиль, двигавшийся по дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка. Кроме того, в населенном пункте Муром в результате обстрела сгорели пилорама и два жилых дома.

Глава региона отметил, что удалось обойтись без пострадавших.

Ранее Гладков заявил, что система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей.

