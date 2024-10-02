Средства ПВО сбили 10 беспилотников в Курской области
В Курской области было уничтожено десять беспилотников самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
По его словам, средства противовоздушной обороны продолжают отражать вражеские атаки, и уже было сбито шесть украинских дронов. Позже он добавил, что количество уничтоженных беспилотников возросло до десяти.
Смирнов также предостерег жителей региона о потенциальной опасности от обломков сбитых дронов, которые могут содержать взрывные устройства или отравляющие вещества. Он призвал граждан не трогать обломки и немедленно сообщать о них по номеру 112.
С 6 августа вооруженные силы Украины начали наступление на приграничные территории Курской области, и с тех пор в регионе не прекращаются боевые действия. Минобороны ежедневно информирует о том, что атаки украинских сил отражаются, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru