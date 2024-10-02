Средства ПВО сбили 10 беспилотников в Курской области

В Курской области было уничтожено десять беспилотников самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

По его словам, средства противовоздушной обороны продолжают отражать вражеские атаки, и уже было сбито шесть украинских дронов. Позже он добавил, что количество уничтоженных беспилотников возросло до десяти.