Средства ПВО сбили 10 беспилотников в Курской области

В Курской области было уничтожено десять беспилотников самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

По его словам, средства противовоздушной обороны продолжают отражать вражеские атаки, и уже было сбито шесть украинских дронов. Позже он добавил, что количество уничтоженных беспилотников возросло до десяти.

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Смирнов также предостерег жителей региона о потенциальной опасности от обломков сбитых дронов, которые могут содержать взрывные устройства или отравляющие вещества. Он призвал граждан не трогать обломки и немедленно сообщать о них по номеру 112.

С 6 августа вооруженные силы Украины начали наступление на приграничные территории Курской области, и с тех пор в регионе не прекращаются боевые действия. Минобороны ежедневно информирует о том, что атаки украинских сил отражаются, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Курская ОбластьБеспилотникиПВО

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