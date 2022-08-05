Трасс рассказала, когда закончится конфликт на Украине

Урегулирование ситуации вокруг Украины возможно только в случае полного ухода Вооруженных сил России с территории страны, заявила Sky News министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Трасс заявила, что не готова к прямому вмешательству в конфликт на Украине

«Единственный вариант завершения конфликта – когда русские покинут Украину», — сказала дипломат.

По её словам, Лондон должен продолжать поддерживать Киев новыми поставками тяжелого вооружения. Трасс отметила, что продолжит вводить экономические санкции против Москвы.

Ранее политик на встрече с членами Консервативной партии в Эксетере оговорилась и пообещала, что будет оказывать поддержку президенту России Владимиру Путину.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВеликобритания
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