Трасс рассказала, когда закончится конфликт на Украине
Урегулирование ситуации вокруг Украины возможно только в случае полного ухода Вооруженных сил России с территории страны, заявила Sky News министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
«Единственный вариант завершения конфликта – когда русские покинут Украину», — сказала дипломат.
По её словам, Лондон должен продолжать поддерживать Киев новыми поставками тяжелого вооружения. Трасс отметила, что продолжит вводить экономические санкции против Москвы.
Ранее политик на встрече с членами Консервативной партии в Эксетере оговорилась и пообещала, что будет оказывать поддержку президенту России Владимиру Путину.
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