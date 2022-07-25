Трасс заявила, что не готова к прямому вмешательству в конфликт на Украине

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьера страны, заявила, что не готова к прямому вмешательству Лондона в конфликт на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

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По мнению Трасс, задействовать британские военно-морские силы в Черном море было бы неправильно.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВеликобритания
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