Трасс оговорилась и пообещала поддерживать Путина
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на встрече с членами Консервативной партии в Эксетере оговорилась и пообещала, что будет оказывать поддержку президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет Daily Express.
«Я также продолжу поддерживать Владимира Путина!» — заявила Трасс.
Однако министр исправилась, заявив, что будет противостоять российскому лидеру, пишет РИА ФАН.
Глава британского МИД пообещала ввести «самый жесткий режим санкций» против РФ. Кроме того, Трасс заявила о намерении увеличить расходы на оборону в Соединенном Королевстве до 3% ВВП, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 560 / сут.
Умерли
383 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+8 573 / сут.
- «Дикая акция»: Захарова прокомментировала визит Пелоси на Тайвань
- Экс-канцлер Германии Шредер призвал запустить «Северный поток-2»
- В МИД Китая назвали воссоединение с Тайванем «исторической неизбежностью»
- Пелоси: США не откажутся от приверженности Тайваню
- Восстановление российской металлургии займет 8 лет
- Трасс оговорилась и пообещала поддерживать Путина
- На окраине «Битцевского леса» появится локальный рекреационный центр «Беличий дом»
- Опрос: 69% россиян никогда не отдыхали за рубежом
- В Германии призвали отказаться от санкций против России
- Власти Молдавии предложили заменить российский газ древесиной ивы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru