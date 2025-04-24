Трампу задали вопрос о признании Крыма
24 апреля 202502:32
Американский лидер Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским.
По его словам, он хочет завершения конфликта. «Я просто хочу, чтобы война закончилась... У меня нет любимчиков», – заявил глава государства журналистам.
Ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского могут принудить согласиться с условиями США по Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru