Трампу задали вопрос о признании Крыма

По его словам, он хочет завершения конфликта. «Я просто хочу, чтобы война закончилась... У меня нет любимчиков», – заявил глава государства журналистам.

Ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского могут принудить согласиться с условиями США по Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

