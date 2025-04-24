Трампу задали вопрос о признании Крыма

Американский лидер Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским.

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По его словам, он хочет завершения конфликта. «Я просто хочу, чтобы война закончилась... У меня нет любимчиков», – заявил глава государства журналистам.

Ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского могут принудить согласиться с условиями США по Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияКрымСШАДональд Трамп

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