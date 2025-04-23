«Мы ждали!»: Медведев похвалил Трампа за позицию по Крыму и критике Зеленского

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев положительно отозвался о заявлении президента США Дональда Трампа, который раскритиковал позицию украинского лидера Владимира Зеленского по вопросу Крыма. Медведев выразил надежду, что слова Трампа будут услышаны не только на Украине, но и в Европе. Об этом политик написал на своей странице в X.

Медведев, комментируя критику Трампа, заявил, что Россия давно ожидала такого подхода от Вашингтона. Он добавил, что надеется, что сигнал будет принят также в Лондоне и Париже и побудит Киев пересмотреть свою позицию по Крыму.