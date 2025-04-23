«Мы ждали!»: Медведев похвалил Трампа за позицию по Крыму и критике Зеленского
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев положительно отозвался о заявлении президента США Дональда Трампа, который раскритиковал позицию украинского лидера Владимира Зеленского по вопросу Крыма. Медведев выразил надежду, что слова Трампа будут услышаны не только на Украине, но и в Европе. Об этом политик написал на своей странице в X.
Медведев, комментируя критику Трампа, заявил, что Россия давно ожидала такого подхода от Вашингтона. Он добавил, что надеется, что сигнал будет принят также в Лондоне и Париже и побудит Киев пересмотреть свою позицию по Крыму.
«Мы ждали! Надеюсь, что различные европейские фрики <...> это услышат. И затем киевская тифозная вошь, находящаяся в наркотическом забвении, придет в чувств», — написал он.
Трамп ранее заявил, что заявления Зеленского о непризнании Крыма российским осложняют мирные переговоры. Это заявление было сделано после того, как Зеленский в интервью The Wall Street Journal подчеркнул, что Киев не будет юридически признавать Крым российским, даже если это станет частью предложения США для урегулирования конфликта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп может обвинить Киев в срыве переговоров и прекратить помощь
- «Мы ждали!»: Медведев похвалил Трампа за позицию по Крыму и критике Зеленского
- Кремль сообщил о подготовке ко встрече Путина и Трампа
- Заявления США о выходе из переговоров назвали манипуляцией ради выгоды
- Депутат Николаев: Выбор нового Папы станет ареной геополитической борьбы
- Зеленского могут принудить согласиться с условиями США по Крыму
- СК сообщил о гибели 191 мирного жителя в Курской области с августа 2024 года
- Трамп предрек Украине потерю страны без мирного соглашения
- Тульский студент создал пистолет в виде смартфона
- Пентагон призвал Европу усилить оборону для перераспределения ролей в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru