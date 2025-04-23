«Мы ждали!»: Медведев похвалил Трампа за позицию по Крыму и критике Зеленского

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев положительно отозвался о заявлении президента США Дональда Трампа, который раскритиковал позицию украинского лидера Владимира Зеленского по вопросу Крыма. Медведев выразил надежду, что слова Трампа будут услышаны не только на Украине, но и в Европе. Об этом политик написал на своей странице в X.

Медведев, комментируя критику Трампа, заявил, что Россия давно ожидала такого подхода от Вашингтона. Он добавил, что надеется, что сигнал будет принят также в Лондоне и Париже и побудит Киев пересмотреть свою позицию по Крыму.

Зеленского могут принудить согласиться с условиями США по Крыму

«Мы ждали! Надеюсь, что различные европейские фрики <...> это услышат. И затем киевская тифозная вошь, находящаяся в наркотическом забвении, придет в чувств», — написал он.

Трамп ранее заявил, что заявления Зеленского о непризнании Крыма российским осложняют мирные переговоры. Это заявление было сделано после того, как Зеленский в интервью The Wall Street Journal подчеркнул, что Киев не будет юридически признавать Крым российским, даже если это станет частью предложения США для урегулирования конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийКрымДональд ТрампДмитрий Медведев

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