Европейские страны будут вынуждены надавить на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на американские условия урегулирования конфликта, включая признание контроля России над Крымом. Об этом ОТР заявил доцент кафедры экономической политики ГУУ Максим Чирков. По его словам, позиция украинского президента стала неконструктивной, а затягивание переговоров грозит Западу еще большими издержками.

Заявление эксперта прозвучало на фоне провала переговоров в Лондоне, где планировалось обсудить возможное перемирие. Изначально от участия отказался госсекретарь США Марко Рубио после слов Зеленского о непризнании Крыма российским, вслед за ним встречу отменили главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины.