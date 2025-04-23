Зеленского могут принудить согласиться с условиями США по Крыму
Европейские страны будут вынуждены надавить на Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на американские условия урегулирования конфликта, включая признание контроля России над Крымом. Об этом ОТР заявил доцент кафедры экономической политики ГУУ Максим Чирков. По его словам, позиция украинского президента стала неконструктивной, а затягивание переговоров грозит Западу еще большими издержками.
Заявление эксперта прозвучало на фоне провала переговоров в Лондоне, где планировалось обсудить возможное перемирие. Изначально от участия отказался госсекретарь США Марко Рубио после слов Зеленского о непризнании Крыма российским, вслед за ним встречу отменили главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Украины.
Как сообщают западные СМИ, Белый дом передал Киеву проект соглашения, в котором контроль России над Крымом прописан как одно из ключевых условий. Украина отклонила документ, посчитав его односторонним и несправедливым.
По данным Financial Times и Axios, срыв встречи стал ударом по амбициям ЕС участвовать в урегулировании. При этом в Европе, по информации источников The Wall Street Journal, уже начали допускать возможность де-факто признания потерь Украины ради завершения конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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