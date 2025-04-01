Трамп ждет от Москвы согласия на сделку по урегулированию на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что рассчитывает на достижение сделки по ситуации вокруг Украины.

Белый дом: Трамп недоволен высказываниями Путина и Зеленского

По его словам, он верит в готовность руководства России к этому. «Я не хочу вводить вторичные пошлины на его (президента РФ Владимира Путина) нефть, но, я думаю, это то, что я мог бы сделать, если он не сделает работу», — отметил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что был очень зол из-за слов Путина о Зеленском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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