Трамп ждет от Москвы согласия на сделку по урегулированию на Украине
1 апреля 202501:04
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что рассчитывает на достижение сделки по ситуации вокруг Украины.
По его словам, он верит в готовность руководства России к этому. «Я не хочу вводить вторичные пошлины на его (президента РФ Владимира Путина) нефть, но, я думаю, это то, что я мог бы сделать, если он не сделает работу», — отметил глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что был очень зол из-за слов Путина о Зеленском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru