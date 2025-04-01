Белый дом: Трамп недоволен высказываниями Путина и Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп выражал недовольство комментариями лидеров России и Украины, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

Трамп: Путин должен заключить сделку с Зеленским, нравится он ему или нет

«Он высказал то, что считает необходимым предпринять, чтобы привести все в порядок и увидеть завершение конфликта», — указала она.

Ранее Трамп заявил, что был очень зол из-за слов Путина о Зеленском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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