Белый дом: Трамп недоволен высказываниями Путина и Зеленского
1 апреля 202500:02
Американский лидер Дональд Трамп выражал недовольство комментариями лидеров России и Украины, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
«Он высказал то, что считает необходимым предпринять, чтобы привести все в порядок и увидеть завершение конфликта», — указала она.
Ранее Трамп заявил, что был очень зол из-за слов Путина о Зеленском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru