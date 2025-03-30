Трамп заявил, что был очень зол из-за слов Путина о Зеленском

Президент США Дональд Трамп заявил, что был очень зол из-за высказываний российского лидера Владимира Путина о руководстве Украины и Владимире Зеленском. Об этом сообщает телеканал NBC News.

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Согласно информации NBC News, Дональд Трамп признался, что был «очень зол» и «взбешен», когда президент РФ Владимир Путин раскритиковал авторитет украинского лидера Владимира Зеленского.

Трамп также отметил, что Путин осведомлен о его реакции, при этом подчеркнув, что между ними сохраняются «очень хорошие отношения».

Президент США добавил, что его гнев быстро проходит.

Ранее Владимир Путин заявил, что введение временной администрации на Украине могло бы способствовать проведению демократических выборов и формированию эффективного правительства, с которым можно было бы вести переговоры о мире и подписывать соответствующие документы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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