Трамп: Зеленский хочет победы демократов ради миллиардов долларов

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на митинге в штате Индиана заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет победы демократов ради миллиардов долларов в качестве американской помощи.

Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским во время его поездки в США

Он назвал его «лучшим продавцом в истории», так как Зеленский, приезжая каждый раз в США, «уходит с 60 миллиардами долларов». «Но я поступлю иначе, я проработаю мир», — отметил Трамп.

Ранее Зеленский усомнился в способности Трампа завершить российско-украинский конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампСпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

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