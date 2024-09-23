Зеленский усомнился в способности Трампа завершить российско-украинский конфликт

По мнению Зеленского, чем пристальнее смотреть на конфликт двух стран, тем менее понятна его сущность. Украинский лидер добавил, что многие политики пытались помирить Москву и Киев, однако при ближайшем рассмотрении войны между двумя государствами понимали, что она не так проста, как кажется.

Ранее Зеленский заявил, что точку в конфликте Украины и России следует поставить в 2024 году.

