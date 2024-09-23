Зеленский усомнился в способности Трампа завершить российско-украинский конфликт
Украинский лидер Владимир Зеленский усомнился в том, что экс-президент США, кандидат на президентский пост от Республиканской партии Дональд Трамп знает, как остановить российско-украинский конфликт. О своих сомнениях президент Украины заявил в интервью изданию The New Yorker.
По мнению Зеленского, чем пристальнее смотреть на конфликт двух стран, тем менее понятна его сущность. Украинский лидер добавил, что многие политики пытались помирить Москву и Киев, однако при ближайшем рассмотрении войны между двумя государствами понимали, что она не так проста, как кажется.
Ранее Зеленский заявил, что точку в конфликте Украины и России следует поставить в 2024 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru