Зеленский усомнился в способности Трампа завершить российско-украинский конфликт

Украинский лидер Владимир Зеленский усомнился в том, что экс-президент США, кандидат на президентский пост от Республиканской партии Дональд Трамп знает, как остановить российско-украинский конфликт. О своих сомнениях президент Украины заявил в интервью изданию The New Yorker.

Песков: Комментировать «план победы» Владимира Зеленского преждевременно

По мнению Зеленского, чем пристальнее смотреть на конфликт двух стран, тем менее понятна его сущность. Украинский лидер добавил, что многие политики пытались помирить Москву и Киев, однако при ближайшем рассмотрении войны между двумя государствами понимали, что она не так проста, как кажется.

Ранее Зеленский заявил, что точку в конфликте Украины и России следует поставить в 2024 году.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры