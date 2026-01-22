СМИ: Сделка США по Гренландии может включать операцию НАТО в Арктике

Обсуждаемая США сделка по Гренландии предполагает проведение военной операции стран НАТО по обеспечению безопасности в Арктике, включая размещение сил альянса на острове. Об этом сообщает британский портал i Paper, ссылаясь на детали договоренностей, достигнутых президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По данным издания, в рамках соглашения США планируют присоединиться к силам НАТО в операции по защите Гренландии от возможных угроз.