СМИ: Сделка США по Гренландии может включать операцию НАТО в Арктике

Обсуждаемая США сделка по Гренландии предполагает проведение военной операции стран НАТО по обеспечению безопасности в Арктике, включая размещение сил альянса на острове. Об этом сообщает британский портал i Paper, ссылаясь на детали договоренностей, достигнутых президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По данным издания, в рамках соглашения США планируют присоединиться к силам НАТО в операции по защите Гренландии от возможных угроз.

Речь идет о размещении на острове подразделений морской и воздушной разведки, а также европейских войск. Предполагается, что в операции могут быть задействованы авиационные и военно-морские силы нескольких стран альянса.

Как отмечает портал, операция под условным названием «Арктический часовой» рассматривается как попытка продемонстрировать американской стороне способность Европы самостоятельно обеспечивать безопасность в регионе. С британской стороны участие могут принять разведывательные самолеты морской авиации, аналогичными возможностями также располагают другие страны НАТО, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
