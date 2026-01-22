СМИ: Сделка США по Гренландии может включать операцию НАТО в Арктике
Обсуждаемая США сделка по Гренландии предполагает проведение военной операции стран НАТО по обеспечению безопасности в Арктике, включая размещение сил альянса на острове. Об этом сообщает британский портал i Paper, ссылаясь на детали договоренностей, достигнутых президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По данным издания, в рамках соглашения США планируют присоединиться к силам НАТО в операции по защите Гренландии от возможных угроз.
Речь идет о размещении на острове подразделений морской и воздушной разведки, а также европейских войск. Предполагается, что в операции могут быть задействованы авиационные и военно-морские силы нескольких стран альянса.
Как отмечает портал, операция под условным названием «Арктический часовой» рассматривается как попытка продемонстрировать американской стороне способность Европы самостоятельно обеспечивать безопасность в регионе. С британской стороны участие могут принять разведывательные самолеты морской авиации, аналогичными возможностями также располагают другие страны НАТО, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев: Зеленский «плюнул в лицо» лидерам Евросоюза
- ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области
- Пункты помощи открыли на фоне блэкаута в Мурманске
- МИД назвал гибель медиков под Херсоном шагом к эскалации конфликта
- Количество пострадавших при атаке ВСУ на Васильевку увеличилось до четырех
- ВСУ атаковали машину скорой помощи в Энергодаре
- Умер последний министр оборонной промышленности СССР
- Количество микроквартир в Москве снизилось вчетверо
- В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать сотрудникам такси при морозах
- Четыре человека пострадали при взрыве в автосервисе в Краснодаре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru