Трамп заявил о намерении вывести США из конфликта вокруг Украины
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что рассчитывает вывести страну из конфликта вокруг Украины.
«Это война Байдена, не моя», — указал он. По словам президента, его администрация работает очень усердно, чтобы этого добиться. При этом Трамп отметил, что рассчитывает на разрешение ситуации вокруг Украины.
Он указал, что примет решение о новых санкциях в отношении России после встречи специального посланника американского президента Стивена Уиткоффа с властями РФ 6 августа.
Представители администрации США не приводят деталей графика спецпосланника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru