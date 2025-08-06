Трамп заявил о намерении вывести США из конфликта вокруг Украины

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что рассчитывает вывести страну из конфликта вокруг Украины.

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«Это война Байдена, не моя», — указал он. По словам президента, его администрация работает очень усердно, чтобы этого добиться. При этом Трамп отметил, что рассчитывает на разрешение ситуации вокруг Украины.

Он указал, что примет решение о новых санкциях в отношении России после встречи специального посланника американского президента Стивена Уиткоффа с властями РФ 6 августа.

Представители администрации США не приводят деталей графика спецпосланника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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