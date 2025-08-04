Песков заявил, что в Москве всегда рады видеть Уиткоффа

Российская сторона всегда рада спецпосланнику президента США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Постпред США: Уиткофф находится в Москве

Ранее лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что Уиткофф может посетить Россию 6 или 7 августа, пишет RT.

«Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве и всегда рады контактам с господином Уиткоффом», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что Кремль не исключает возможности проведения встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа на текущей неделе.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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