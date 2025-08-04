Песков заявил, что в Москве всегда рады видеть Уиткоффа
4 августа 202512:29
Российская сторона всегда рада спецпосланнику президента США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что Уиткофф может посетить Россию 6 или 7 августа, пишет RT.
«Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве и всегда рады контактам с господином Уиткоффом», - подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что Кремль не исключает возможности проведения встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа на текущей неделе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru