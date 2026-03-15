В КСИР объявили об освобождении арестованных танкеров с иранской нефтью

В результате действий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из-под ареста был освобожден ряд танкеров, перевозивших иранскую нефть. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал командующий родом войск Алиреза Тангсири.

Нехватка ракет: Израиль попросил помощи Зеленского в борьбе с дронами ИРИ

По его словам, освобожденные танкеры были в тысячах километров от Ирана. При этом, какие именно операции или переговоры привели к такому результату, Тангсири не рассказал.

Ранее издание «The Sunday Telegraph» сообщило, что Великобритания рассматривает возможность поставить дроны-перехватчики «Octopus» союзникам на Ближнем Востоке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EUCOM (Европейское командование ВС США)
