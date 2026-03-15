Сборная Украины бойкотирует церемонию закрытия Паралимпиады в Италии

Сейчас украинская паралимпийская сборная занимает седьмое место в общем медальном зачете на соревнованиях в Италии. В ее копилке три золотых и по семь серебряных и бронзовых наград.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортина д`Ампеццо с 6 по 15 марта. Россию на Играх на общих основаниях под флагом страны представляют шесть паралимпийцев. Они уже завоевали пять золотых, одну серебряную и три бронзовых награды. В командном зачете россияне идут на пятом месте.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российская горнолыжница Варвара Ворончихина стала двукратной паралимпийской чемпионкой.