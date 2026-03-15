СМИ: Британия собирается поставить дроны союзникам на Ближнем Востоке
В Великобритании рассматривают возможность поставить дроны-перехватчики «Octopus» союзникам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание «The Sunday Telegraph».
Уточняется, что это оружие производится в рамках оборонного партнерства с Украиной. В конце 2025 года Киев и Лондон подписали соглашение о производстве на территории Великобритании «Octopus» для нужд ВСУ. Известно, их начали собирать в Соединенном Королевстве в январе 2026-го.
По данным источника, власти Великобритании считают, что применение БПЛА «Octopus» может помочь в борьбе с иранскими дронами «Shahed». Газета писала, что Лондон может передать союзникам на Ближнем Востоке несколько тысяч дронов-перехватчиков.
Ранее член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов в интервью НСН заметил, что у стран «большой семерки» нет ресурсов давления на президента США Дональда Трампа, чтобы он остановил военную операцию на Ближнем Востоке.
