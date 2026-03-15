В ДТП с трамваями в Москве пострадали более 10 человек
При столкновении двух трамваев на северо-западе Москвы пострадали больше десяти человек, сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, ДТП произошло в Покровском-Стрешневе на улице Водников. Известно, что в результате столкновения трамваев один из них сошел с рельсов, одного водителя пришлось деблокировать. Отмечается, что в настоящий момент на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Согласно информации РИА Новости, авария произошла утром 15 марта примерно в 09:30. Трамваи следовали по маршруту № 6. СМИ писали, что авария случилась на дублере Волоколамского шоссе.
Сообщается, что на место ДТП прибыли 20 машин скорой помощи, пострадавшим пассажирам оказывается медпомощь. В связи с произошедшим проезд по трамвайным путям в сторону области и сторону центра перекрыли.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве в ДТП с экскурсионным автобусом с детьми пострадали минимум девять человек.
Горячие новости
