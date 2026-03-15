Йемен пригрозил закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для США и Израиля
В Йемене пригрозили закрытием Баб-эль-Мандебского пролива для прохода американских и израильских кораблей. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на высокопоставленного йеменского военачальника Абеда аль-Тавра.
По его словам, торговые суда и военные корабли, включая авианосцы, направляющиеся на территорию США «и оккупированные территории, могут быть остановлены». Абед аль-Тавра уточнил, что это произойдет, если руководство Йемена примет решение напрямую вступить в конфликт на Ближнем Востоке.
Баб-эль-Мандебский пролив расположен между юго-западной частью Аравийского полуострова у Йемена и северо-восточной частью Африки вблизи Джибути и Эритреи. Через него проходит значительная часть мировых морских перевозок, в том числе поставки нефти и других энергоносителей между странами Европы и Азии.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что получающие нефть через Ормузский пролив страны должны самостоятельно обеспечить его безопасность, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
