Йемен пригрозил закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для США и Израиля

По его словам, торговые суда и военные корабли, включая авианосцы, направляющиеся на территорию США «и оккупированные территории, могут быть остановлены». Абед аль-Тавра уточнил, что это произойдет, если руководство Йемена примет решение напрямую вступить в конфликт на Ближнем Востоке.

Баб-эль-Мандебский пролив расположен между юго-западной частью Аравийского полуострова у Йемена и северо-восточной частью Африки вблизи Джибути и Эритреи. Через него проходит значительная часть мировых морских перевозок, в том числе поставки нефти и других энергоносителей между странами Европы и Азии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что получающие нефть через Ормузский пролив страны должны самостоятельно обеспечить его безопасность, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».