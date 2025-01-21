Трамп заявил, что встретится с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что разговор с президентом России Владимиром Путиным может произойти уже очень скоро.

Путин заявил, что Россия открыта для диалога с США по Украине

Он указал, что поймет возможные сроки завершения конфликта вокруг Украины только после разговора с главой РФ. «Я должен поговорить с президентом Путиным и мы поймем», — отметил Трамп.

Также он указал, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияРоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

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