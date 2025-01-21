Трамп заявил, что встретится с Путиным
21 января 202505:08
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что разговор с президентом России Владимиром Путиным может произойти уже очень скоро.
Он указал, что поймет возможные сроки завершения конфликта вокруг Украины только после разговора с главой РФ. «Я должен поговорить с президентом Путиным и мы поймем», — отметил Трамп.
Также он указал, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что встретится с Путиным
- Трамп: Зеленский готов к заключению сделки с Россией
- В Смоленской области после попытки атаки БПЛА загорелись кровли зданий
- СМИ: Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа колы
- Трамп подпишет указы об отмене около 80 решений Байдена
- Спецпосланник Трампа: США перестанут нести финансовую обузу других
- Сотни россиян застряли в аэропорту Гаваны
- Дроны ВСУ атаковали Смоленск
- Маск не сдержал эмоций после слов Трампа про Марс
- СМИ: ХАМАС заявило, что освободит вторую партию заложников 25 января
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru