Трамп заявил, что встретится с Путиным

Он указал, что поймет возможные сроки завершения конфликта вокруг Украины только после разговора с главой РФ. «Я должен поговорить с президентом Путиным и мы поймем», — отметил Трамп.

Также он указал, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

