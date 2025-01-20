Путин заявил, что Россия открыта для диалога с США по Украине

Россия открыта для диалога с новой администрацией США по конфликту на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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В ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности он указал, что главное в данном вопросе – «устранить первопричины кризиса».

«Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса», - сказал глава государства.

Ранее журналист Александр Юнашев заявил, что встреча Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом состоится не раньше марта 2025 года, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеславы Прокофьев
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