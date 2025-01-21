Трамп: Зеленский готов к заключению сделки с Россией

«Он сказал мне, что хочет заключения сделки», — заявил американский лидер. При этом Трамп не уточнил, о каких условиях идет речь.

Также политик призвал президента России Владимира Путина тоже быть готовым к заключению сделки, так как считает, что это будет в интересах России.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта для диалога с США по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

