Трамп заявил, что США займут сектор Газа
Американский лидер Дональд Трамп заявил после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, что Вашингтон возьмет под контроль сектор Газа и будет ответственен за работы в регионе.
Речь идет о демонтаже всех неразорвавшихся бомб и другого оружия. Также президент США пообещал избавится от разрушенных зданий. Трамп указал, что в Газе Соединенные Штаты будут долго и на позиции собственника.
Американский лидер считает, что сектор Газа после реконструкции можно превратить в «ближневосточную ривьеру».
Трамп считает, что жителей сектора Газа можно переселить в Иорданию и Египет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru