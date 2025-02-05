Трамп заявил, что США займут сектор Газа

Американский лидер Дональд Трамп заявил после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, что Вашингтон возьмет под контроль сектор Газа и будет ответственен за работы в регионе.

Трамп: Cектор Газа нужно снести

Речь идет о демонтаже всех неразорвавшихся бомб и другого оружия. Также президент США пообещал избавится от разрушенных зданий. Трамп указал, что в Газе Соединенные Штаты будут долго и на позиции собственника.

Американский лидер считает, что сектор Газа после реконструкции можно превратить в «ближневосточную ривьеру».

Трамп считает, что жителей сектора Газа можно переселить в Иорданию и Египет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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