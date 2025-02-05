Трамп заявил, что США займут сектор Газа

Речь идет о демонтаже всех неразорвавшихся бомб и другого оружия. Также президент США пообещал избавится от разрушенных зданий. Трамп указал, что в Газе Соединенные Штаты будут долго и на позиции собственника.

Американский лидер считает, что сектор Газа после реконструкции можно превратить в «ближневосточную ривьеру».

Трамп считает, что жителей сектора Газа можно переселить в Иорданию и Египет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

