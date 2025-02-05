Трамп считает, что жителей сектора Газа можно переселить в Иорданию и Египет

Американский лидер Дональд Трамп во время встречи с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что жителей сектора Газа можно расселить в Иорданию и Египет, сообщает РИА Новости.

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Он призвал построить качественное жильё, «как красивый город, как место, где они могли бы жить...».

Трамп также заявил, что Сектор Газа — территория непригодна для жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАСектор Газа

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