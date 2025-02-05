Трамп: Cектор Газа нужно снести
Сектор Газа — площадка под снос, сообщил журналистом американский президент Дональд Трамп.
По его словам, эта территория непригодна для жизни. Глава государства считает, что беженцев лучше переселить. «Это небезопасно, это антисанитария», — указал Трамп.
Отмечается, что США при этом не будут финансировать попытки переселения. Это могут сделать ближневосточные государства, у которых есть достаточные для того средства.
Предложение президента США Дональда Трампа о расселении жителей сектора Газа может быть платой премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за прекращение огня и вывод израильских войск из анклава, заявил эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru