Трамп: Cектор Газа нужно снести

По его словам, эта территория непригодна для жизни. Глава государства считает, что беженцев лучше переселить. «Это небезопасно, это антисанитария», — указал Трамп.

Отмечается, что США при этом не будут финансировать попытки переселения. Это могут сделать ближневосточные государства, у которых есть достаточные для того средства.

Предложение президента США Дональда Трампа о расселении жителей сектора Газа может быть платой премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху за прекращение огня и вывод израильских войск из анклава, заявил эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в интервью НСН.

