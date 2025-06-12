Трамп назвал конфликт на Украине «войной беспилотников»
Президент США Дональд Трамп на примере украинского конфликта подчеркнул значимое влияние беспилотников в ходе боевых действий. Об этом политик рассказал в подкасте Pod Force Onе на видеохостинге YouTube.
Как отметил Трамп, конфликт между Россией и Украиной - это «война беспилотников». По его словам, БПЛА показали себя как быстрые, умные системы.
«Кто бы мог подумать, что беспилотник окажется столь мощным оружием! Но он заменяет множество других видов вооружений, даже самолеты», — подчеркнул американский президент.
Между тем Дональд Трамп подписал три указа о развитии в США беспилотных систем и летающих автомобилей, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru