Трамп заявил, что у него был хороший разговор с Путиным

В эфире подкаста газеты New York Post он уточнил, что основной темой беседы был конфликт на Украине и то, как положить ему конец.

«Был хороший разговор, но пока ничего не вышло», - заключил глава Белого дома.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что наладившийся диалог между Путиным и Трампом открыл возможности для деэскалации отношений Москвы и Вашингтона, сообщает «Свободная пресса».

