Трамп заявил, что у него был хороший разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что 4 июня у него состоялся хороший телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

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В эфире подкаста газеты New York Post он уточнил, что основной темой беседы был конфликт на Украине и то, как положить ему конец.

«Был хороший разговор, но пока ничего не вышло», - заключил глава Белого дома.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что наладившийся диалог между Путиным и Трампом открыл возможности для деэскалации отношений Москвы и Вашингтона, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
ТЕГИ:Телефонный РазговорВладимир ПутинДональд Трамп

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