Трамп заявил, что у него был хороший разговор с Путиным
11 июня 202516:17
Президент США Дональд Трамп заявил, что 4 июня у него состоялся хороший телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
В эфире подкаста газеты New York Post он уточнил, что основной темой беседы был конфликт на Украине и то, как положить ему конец.
«Был хороший разговор, но пока ничего не вышло», - заключил глава Белого дома.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что наладившийся диалог между Путиным и Трампом открыл возможности для деэскалации отношений Москвы и Вашингтона, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru