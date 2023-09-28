Трамп заявил, что предотвратил бы конфликт на Украине низкими ценами на нефть
28 сентября 202306:20
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что смог бы предотвратить конфликт вокруг Украины низкими ценами на нефть, сообщает ТАСС.
По его словам, это бы привело к тому, что Москва «не могла бы себе это позволить». Политик указал стоимость в $40 за баррель.
Ранее Трамп рассказал, что сможет быстро урегулировать конфликт на Украине. «Я бы справился за 24 часа», — сказал он, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru