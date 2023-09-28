Трамп заявил, что предотвратил бы конфликт на Украине низкими ценами на нефть

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что смог бы предотвратить конфликт вокруг Украины низкими ценами на нефть, сообщает ТАСС.

Зеленский призвал Трампа рассказать о его плане по урегулированию на Украине

По его словам, это бы привело к тому, что Москва «не могла бы себе это позволить». Политик указал стоимость в $40 за баррель.

Ранее Трамп рассказал, что сможет быстро урегулировать конфликт на Украине. «Я бы справился за 24 часа», — сказал он, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СпецоперацияДональд ТрампУкраинаЦена На Нефть

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