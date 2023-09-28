Трамп заявил, что предотвратил бы конфликт на Украине низкими ценами на нефть

По его словам, это бы привело к тому, что Москва «не могла бы себе это позволить». Политик указал стоимость в $40 за баррель.

Ранее Трамп рассказал, что сможет быстро урегулировать конфликт на Украине. «Я бы справился за 24 часа», — сказал он, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

