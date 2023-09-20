Зеленский призвал Трампа рассказать о его плане по урегулирования на Украине
Глава Украины Владимир Зеленский заявил CNN, что не знаком с планом бывшего американского президента Дональда Трампа по достижению мира на Украине за 24 часа.
Украинский лидер призвал экс-президента раскрыть его детали. «Если у него есть интересные идеи, он мог бы ими поделиться», — заявил Зеленский. Он отметил, что готов принять только такой план, который будет предусматривать вывод российских войск.
Ранее Трамп рассказал, что сможет быстро урегулировать конфликт на Украине. «Я бы справился за 24 часа», — сказал он, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru