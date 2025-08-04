Трамп заявил, что передислоцированные после слов Медведева АПЛ прибыли в нужный регион
4 августа 202505:01
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что две ранее передислоцированные им атомные подводные лодки прибыли в нужный регион.
«Они находятся в том регионе, где им и положено быть», — указал глава государства. Другие подробности он не сообщил.
1 августа Дональд Трамп на фоне конфликта в Сети с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым распорядился направить две американские атомные подлодки в стратегически важные регионы. Однако куда именно — он не указал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru