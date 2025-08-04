Трамп заявил, что передислоцированные после слов Медведева АПЛ прибыли в нужный регион

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что две ранее передислоцированные им атомные подводные лодки прибыли в нужный регион.

Трамп заявил, что атомные подлодки США находятся ближе к России

«Они находятся в том регионе, где им и положено быть», — указал глава государства. Другие подробности он не сообщил.

1 августа Дональд Трамп на фоне конфликта в Сети с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым распорядился направить две американские атомные подлодки в стратегически важные регионы. Однако куда именно — он не указал.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияДмитрий МедведевПодлодкиСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры