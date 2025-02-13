Трамп заявил, что его устраивает идея об отказе Киева в членстве в НАТО
13 февраля 202501:08
Глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления перед журналистами заявил, что согласился с вариантом об отказе Украины от вступления в Североатлантический альянс.
Так он отреагировал на заявление Министра обороны США Пита Хегсета о том, что присоединение Киева к НАТО маловероятно и непрактично.
Хегсет заявил, что США не рассматривают вступление Украины в НАТО как часть мирного плана. Также, по его словам, возвращение Украины к границам 2014 года невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru