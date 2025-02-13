Трамп заявил, что его устраивает идея об отказе Киева в членстве в НАТО

Глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления перед журналистами заявил, что согласился с вариантом об отказе Украины от вступления в Североатлантический альянс.

Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО маловероятно

Так он отреагировал на заявление Министра обороны США Пита Хегсета о том, что присоединение Киева к НАТО маловероятно и непрактично.

Хегсет заявил, что США не рассматривают вступление Украины в НАТО как часть мирного плана. Также, по его словам, возвращение Украины к границам 2014 года невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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