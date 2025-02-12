Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО маловероятно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление страны в НАТО маловероятно из-за позиций Венгрии, Германии и США. Об этом он заявил в интервью британскому журналу The Economist.

Зеленский отметил, что в случае отказа от членства в альянсе Украина может быть вынуждена создать собственную систему коллективной безопасности, что потребует увеличения численности вооруженных сил.