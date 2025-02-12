Зеленский признал, что вступление Украины в НАТО маловероятно
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление страны в НАТО маловероятно из-за позиций Венгрии, Германии и США. Об этом он заявил в интервью британскому журналу The Economist.
Зеленский отметил, что в случае отказа от членства в альянсе Украина может быть вынуждена создать собственную систему коллективной безопасности, что потребует увеличения численности вооруженных сил.
По словам украинского лидера, он пока не получил конкретных предложений по урегулированию конфликта от команды президента США Дональда Трампа, однако рассчитывает обсудить этот вопрос на предстоящих встречах.
Ранее Зеленский сообщал, что численность армии Украины превышает 800 тысяч человек, а ее содержание зависит от военной и финансовой помощи западных стран, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru