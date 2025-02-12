СМИ: Украина ищет новые меры безопасности после заявлений Пентагона

В Киеве разочарованы по поводу заявления главы Пентагона Пита Хегсета, который заявил, что возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года, «нереально». Об этом пишет FT со ссылкой на источники в украинском правительстве.

По их словам, Киев будет работать над поиском альтернативных мер безопасности в сотрудничестве с европейскими союзниками.