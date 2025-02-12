СМИ: Украина ищет новые меры безопасности после заявлений Пентагона
В Киеве разочарованы по поводу заявления главы Пентагона Пита Хегсета, который заявил, что возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года, «нереально». Об этом пишет FT со ссылкой на источники в украинском правительстве.
По их словам, Киев будет работать над поиском альтернативных мер безопасности в сотрудничестве с европейскими союзниками.
Хегсет, выступая на заседании контактной группы по Украине в Брюсселе, отметил, что конфликт на Украине достиг «критического момента» и может завершиться только в случае «реалистичной оценки ситуации на поле боя». Он подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года невозможно.
Также Хегсет заявил, что Вашингтон не рассматривает вступление Украины в НАТО как часть мирного плана. По его словам, гарантии безопасности для Украины должны обеспечиваться «боеспособными европейскими и неевропейскими войсками», но без участия американских военных в рамках таких гарантий, передает «Радиоточка НСН».
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