СМИ: Украина ищет новые меры безопасности после заявлений Пентагона

В Киеве разочарованы по поводу заявления главы Пентагона Пита Хегсета, который заявил, что возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года, «нереально». Об этом пишет FT со ссылкой на источники в украинском правительстве.

По их словам, Киев будет работать над поиском альтернативных мер безопасности в сотрудничестве с европейскими союзниками.

Семьи американских военных освистали главу Пентагона Хегсета в Германии

Хегсет, выступая на заседании контактной группы по Украине в Брюсселе, отметил, что конфликт на Украине достиг «критического момента» и может завершиться только в случае «реалистичной оценки ситуации на поле боя». Он подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года невозможно.

Также Хегсет заявил, что Вашингтон не рассматривает вступление Украины в НАТО как часть мирного плана. По его словам, гарантии безопасности для Украины должны обеспечиваться «боеспособными европейскими и неевропейскими войсками», но без участия американских военных в рамках таких гарантий, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымНАТОУкраинаПентагон

Горячие новости

Все новости

партнеры