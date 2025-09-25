Трамп заменил в Белом доме портрет Байдена на изображение автопера

Американский лидер Дональд Трамп разместил на стене славы президентов США в Белом доме изображение автопера на месте, где ранее был размещен портрета бывшего президента Джо Байдена, сказано на странице американской администрации в социальной сети X.

СМИ: Четыре человека использовали автоперо Байдена при подписи указов

Причины такого решения остались без комментария.

Ранее Байден признал, что пользовался устройством для автоматической подписи документов. Экс-президент указал, что устройство autopen законно.

До этого Трамп заявил, что Байден не подписывал документы самостоятельно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
