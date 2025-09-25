Трамп заменил в Белом доме портрет Байдена на изображение автопера
Американский лидер Дональд Трамп разместил на стене славы президентов США в Белом доме изображение автопера на месте, где ранее был размещен портрета бывшего президента Джо Байдена, сказано на странице американской администрации в социальной сети X.
Причины такого решения остались без комментария.
Ранее Байден признал, что пользовался устройством для автоматической подписи документов. Экс-президент указал, что устройство autopen законно.
До этого Трамп заявил, что Байден не подписывал документы самостоятельно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заменил в Белом доме портрет Байдена на изображение автопера
- Лавров показал жест после переговоров с Рубио
- Два самолета столкнулись в аэропорту «Шереметьево»
- В центре Петербурга арестовали пятерых иностранцев после стычки
- СМИ: НАТО располагает механизмом тайных кибератак против России
- Германия может вернуть обязательный призыв в армию при нехватке добровольцев
- В ГД внесли проект об ужесточении наказания за дезертирство экс-заключенных
- Вэнс пригрозил России «дурными последствиями» в случае отказа от переговоров
- Увеличение МРОТ на 20% не разорит большинство работодателей
- «Черт побери»: Филолог рассказал, как отучить молодежь ругаться матом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru