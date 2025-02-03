Трамп: У США запланированы разговоры с Россией и Украиной

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам о планах провести встречи и разговоры с Москвой и Киевом.

Зеленский анонсировал переговоры с Россией после встречи с Трампом

Он указал, что «дискуссии идут очень хорошо».

Ранее Трамп рассказал, что ведет серьезное обсуждение с Россией по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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