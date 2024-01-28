Трамп: США умирают, ситуация на границе обернется катастрофой

«Это открытая рана. Никогда раньше такого не было», — заявил политик.

По его словам, ситуация может только ухудшиться. Экс-президент указал, что «произойдет катастрофа».

Ранее губернатор Техаса заявил о готовности к конфликту с властями США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

