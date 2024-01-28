Трамп: США умирают, ситуация на границе обернется катастрофой

США умирают из-за ситуации на границе, сообщил на митинге сторонников в штате Невада бывший глава государства Дональд Трамп.

Вице-губернатор Техаса предостерег Байдена от конфликта с Нацгвардией штата

«Это открытая рана. Никогда раньше такого не было», — заявил политик.

По его словам, ситуация может только ухудшиться. Экс-президент указал, что «произойдет катастрофа».

Ранее губернатор Техаса заявил о готовности к конфликту с властями США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Jose Luis Gonzalez / соцсети
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