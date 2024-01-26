Губернатор Техаса заявил о готовности к конфликту с властями США

Эббот подтвердил намерение штата продолжить возводить барьеры на границе с Мексикой.

По его мнению, ситуация вокруг наплыва нелегалов разрешится лишь в январе следующего года - после вступления в должность следующего президента США. Эббот намекнул на возвращение в Белый дом Дональда Трампа. Губернатор считает, что республиканец сможет обеспечить безопасность границ.

Национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок границы с Мексикой и отстранила федеральных агентов. Президент США Джо Байден потребовал вернуть контроль над постами Вашингтону.

Экс-президент США Дональд Трамп призвал другие штаты направить свои силы на помощь Техасу, напоминает «Радиоточка НСН».

