«Не будет ничего»: Трамп призвал отказаться от ядерного и биологического оружия

По его словам, Вашингтон желает добиться «прекращения разработки ядерного оружия», отметив, что его применения допустить нельзя.

«Если мы когда-либо его применим, это может стать концом мира. Не будет никакой ООН! Не будет ничего», — указал глава Белого дома.

Также американский лидер призвал мировое сообщество полностью отказаться от разработки биологического оружия, назвав такие исследования невероятно опасными.

Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

