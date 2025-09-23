Банки пожаловались на тройную оплату обзвона должников
Новый закон о противодействии мошенничеству заблокировала все легальные форматы общения финорганизаций с гражданами, заявил НСН председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
Требование о согласии клиента на массовые обзвоны необходимо отменить, а государство должно установило контроль за ценами, которые устанавливают операторы связи и на массовые вызовы, и на маркировку звонков, заявил НСН председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
Ранее Ассоциация банков России (АБР) обратилась в Минцифры с просьбой пересмотреть требование получать согласие клиента на массовые обзвоны. По мнению АБР, из-за новой обязанности банки не могут обзванивать должников с напоминанием о необходимости оплатить задолженность по кредиту, пишут «Ведомости». Емелин отметил, что все финансовые организации вынуждены оплачивать одну и ту же услугу операторам связи трижды.
«Мы платим за само соединение, за то, чтобы операторы связи выставляли информацию об инициаторе вызова (маркировку) и третий раз за информацию, что этот вызов не является массовым. При том, что в законе нет определения массовости вызова, нет закрепленной обязанности оплачивать подобные действия операторов со стороны пользователей услуг связи. Несмотря на все это, при попустительстве Минцифры, операторы выставили тарифы на все эти квази-услуги. И на сегодняшний день, особенно в части массовых вызовов, мы находимся в предпарализационной стадии, поскольку как массовый может квалифицироваться любой вызов», - заявил Емелин.
Согласно закону, если звонок из банка квалифицируется как массовый, то оператор связи может потребовать его заблокировать, если на получение массовых вызовов нет согласия самого клиента. Однако финансовым организациям собрать такие согласия не под силу.
«Если этот звонок квалифицируется оператором связи в качестве массового вызова, он имеет право потребовать, во-первых, заблокировать его при отсутствии согласия физического лица, получателя этого вызова. Согласий на получение массового вызова нет ни у кого, потому что столь массовое единовременное получение таких согласий осуществить не под силу никому. Во-вторых, операторы дополнительно вознамерились получать выгоду: в случае, если согласие не предоставляется, с инициатора вызова берется штраф 100 тысяч рублей», - отметил председатель Нацсовета финансового рынка.
По словам Емелина, в сложной ситуации оказались не только банки, страховщики, микрофинансовые организации, профучастники фондового рынка, коллекторы, ресурсоснабжающие организации, речь идет и об ущемлении прав добросовестных клиентов. Норма закона фактически заблокировала все действующие легальные форматы информирования граждан.
«У нас есть ряд процедур, связанных, во-первых, с антифродом: когда клиент в отношении средств совершает подозрительные действия, банк прозванивает и голосом с ним беседует. Второй большой блок – это информирование граждан о возникшей просрочке. До 90% должников, которым банк звонит с напоминанием о долге, возвращаются в режим платежа. То есть граждане окажутся в любом случае в проигрыше: либо не получат напоминание или антифрод звонка, либо переплатят за финансовую услугу», - пояснил Емелин.
Емелин добавил, что Национальный совет финансового рынка обратился в правительство и Банк России с предложением об установлении государством контроля за ценами, которые устанавливают операторы связи на массовые вызовы и на маркировку. Также совет требует кардинально изменить систему массовых вызовов, выведя из нее все звонки, связанные с исполнением банковских требований закона.
Ранее председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов говорил НСН, что банки звонят клиенту чаще всего, чтобы подтвердить подлинность его номера телефона при выдаче кредита, пока серьезных проблем в коммуникации на фоне борьбы со спамом нет.
