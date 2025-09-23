Трамп назвал «позорным» сотрудничество Европы с Россией
Европа не может «вести борьбу с Россией» и в то же время продолжать закупать её энергоресурсы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Выступая на Генассамблее ООН, он назвал такое сотрудничество позорным, отметив, что европейцы «по сути финансируют войну против самих себя», пишет RT.
При этом глава Белого дома подчеркнул, что «основными спонсорами» конфликта на Украине являются Индия и Китай, ведущие экономическое сотрудничество с Россией.
«Китай и Индия являются основными источниками финансирования... покупая российскую нефть», - сказал он.
Ранее Трамп потребовал, чтобы Европа присоединилась к санкциям США против РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маркетплейсы призвали собирать меньше данных о клиенте при покупках
- МВД РФ выступило против каких-либо ограничений на праворульные машины
- Максим Галкин погасил задолженность за электроэнергию
- Банки пожаловались на тройную оплату обзвона должников
- Трамп назвал «позорным» сотрудничество Европы с Россией
- Не машина, не игрушка: Российскому миникару Eonyx предрекли провал
- Трамп потребовал, чтобы Европа присоединилась к санкциям США против РФ
- «Маменькин сынок»: Психотерапевт не нашел связи телешоу с разрушением семьи
- Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании мировых конфликтов
- Трамп заявил, что достигнутый им в первый срок президентства мир рухнул
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru