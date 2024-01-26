Вице-губернатор Техаса предостерег Байдена от конфликта с Нацгвардией штата

Потенциальный конфликт с силовыми структурами Техаса Патрик назвал крупнейшей ошибкой Байдена. По словам политика, штат готов принять добровольцев из других регионов для защиты границы.

«Если Джо Байден уйдет с нашего пути, мы сделаем свое дело и защитим границу», - сказал вице-губернатор.

Ранее Нацгвардия Техаса установила контроль над участком границы с Мексикой и запретила доступ федеральным агентам. Байден дал властям штата 24 часа, чтобы вернуть контроль над постами представителям Вашингтона, сообщает «Радиоточка НСН».

