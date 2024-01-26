Вице-губернатор Техаса предостерег Байдена от конфликта с Нацгвардией штата
Президенту США Джо Байдену не стоит обострять конфронтацию с Национальной гвардией Техаса, заявил в эфире телеканала Fox News вице-губернатор штата Дэн Патрик.
Потенциальный конфликт с силовыми структурами Техаса Патрик назвал крупнейшей ошибкой Байдена. По словам политика, штат готов принять добровольцев из других регионов для защиты границы.
«Если Джо Байден уйдет с нашего пути, мы сделаем свое дело и защитим границу», - сказал вице-губернатор.
Ранее Нацгвардия Техаса установила контроль над участком границы с Мексикой и запретила доступ федеральным агентам. Байден дал властям штата 24 часа, чтобы вернуть контроль над постами представителям Вашингтона, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru