Вице-губернатор Техаса предостерег Байдена от конфликта с Нацгвардией штата

Президенту США Джо Байдену не стоит обострять конфронтацию с Национальной гвардией Техаса, заявил в эфире телеканала Fox News вице-губернатор штата Дэн Патрик.

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Потенциальный конфликт с силовыми структурами Техаса Патрик назвал крупнейшей ошибкой Байдена. По словам политика, штат готов принять добровольцев из других регионов для защиты границы.

«Если Джо Байден уйдет с нашего пути, мы сделаем свое дело и защитим границу», - сказал вице-губернатор.

Ранее Нацгвардия Техаса установила контроль над участком границы с Мексикой и запретила доступ федеральным агентам. Байден дал властям штата 24 часа, чтобы вернуть контроль над постами представителям Вашингтона, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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