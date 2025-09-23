Не машина, не игрушка: Российскому миникару Eonyx предрекли провал
Миникары типа Eonyx M2 хорошо выполняют свою функцию на закрытых территориях, но никак не в городе, заявил НСН Андрей Ломанов.
В России не воспринимают мини-автомобили как полноценный автомобиль, а в качестве игрушки они мало кому нужны. Об этом НСН рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.
В России выпустили отечественный миникар Eonyx M2 стоимостью 800 тысяч рублей. Автомобиль всего 2,8 метра длиной. На одном заряде он может проехать до 130 км. Ломанов заявил, что это даже не автомобиль.
«Судя по характеристикам, это не машина. Это такой кей-кар для перемещений по городу. Это даже не игрушка. Такие машины хорошо востребованы, но, как правило, на закрытых территориях. То есть это как "Гердакары" в отелях. Эти автомобили ездят либо по закрытой территории, либо на небольшие расстояния, как курьерские. Но как автомобиль на каждый день для города это не годится. Слишком маленькие параметры. Даже более известные автомобили-малыши как от Smart или Toyota QQ как проекты были все провальные. Потому что машины с такими габаритами не воспринимают, как автомобиль. В лучшем случае, как игрушку. А игрушка – это всегда вторичная история. Это точно не массовые продажи. Россиян массово интересуют недорогие машины-кроссоверы, которые они могут себе позволить, а таких у нас становится все меньше», - рассказал он.
Более того, по словам Ломанова, такие экспериментальные автомобили не подходят для российского климата и местности.
«Мы уже все проходили «Ё-мобиль». У нас есть «Атом», который никак не могут выпустить. Может быть, такие малыши для города в какой-нибудь Флоренции и зашли бы, где круглый год лето, но не у нас», - подытожил он.
Ранее стало известно, что Россия в августе 2025 года увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая до максимума с начала года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
