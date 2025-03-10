СМИ: США продолжают делиться с Киевом разведданными

Американские власти до сих пор делятся с Киевом некоторыми разведданными, сообщает CBS.

СМИ: На Украине назвали «избирательной» приостановку обмена разведданными с США

По данным телеканала, США приостановили обмен с Украиной информацией, которая может привести к летальным действиям. Вашингтон больше не предоставляет Киеву координаты для нанесения ударов предоставленным американским оружием, в частности, реактивной системой залпового огня HIMARS.

При этом предоставляется информация, чтобы украинские войска могли защищаться от российских атак.

Ранее стало известно, что Франция дала координаты рынка в Херсонской области для обстрела HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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