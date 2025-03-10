СМИ: США продолжают делиться с Киевом разведданными
Американские власти до сих пор делятся с Киевом некоторыми разведданными, сообщает CBS.
По данным телеканала, США приостановили обмен с Украиной информацией, которая может привести к летальным действиям. Вашингтон больше не предоставляет Киеву координаты для нанесения ударов предоставленным американским оружием, в частности, реактивной системой залпового огня HIMARS.
При этом предоставляется информация, чтобы украинские войска могли защищаться от российских атак.
Ранее стало известно, что Франция дала координаты рынка в Херсонской области для обстрела HIMARS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru