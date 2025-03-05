СМИ: На Украине назвали «избирательной» приостановку обмена разведданными с США
США продолжают передавать разведывательную информацию Украине и её ближайшим союзникам Украины, в том числе Великобритании. Об этом со ссылкой на британских чиновников пишет Financial Times.
Украинские источники, в свою очередь, заявили Sky News, что приостановка передачи Киеву разведанных со стороны Вашингтона США носит «избирательный» характер.
Собеседники телеканала уточнили, что приостановка передачи касается данных, которые предоставляют «возможности нанесения ущерба на территории Российской Федерации».
Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО, военный эксперт Алексей Подберезкин заявил «Радиоточке НСН», что наиболее эффективным способом проучить Украину станет решение США остановить ВСУ доступ к спутниковым системам Илона Маска.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru