При пожаре на АГХК погибли семь человек, еще 152 пострадали

Семь человек погибли, 152 пострадали в результате пожара на строительной площадке Амурского газохимического комплекса. Об этом сообщает пресс-служба АГХК.

Отмечается, что очаги возгорания ликвидировали. Во время поисково-спасательных работ были обнаружены тела четырех граждан Китая - работников подрядной организации.

«Подтверждена гибель семи человек: одного гражданина Российской Федерации и шести граждан КНР. Судьба еще 9 граждан КНР, сотрудников подрядной организации, остается неизвестной», - указано в сообщении.

За медицинской помощью после ЧП обратились 152 человека, 36 из них госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Пострадавшим и их родственникам оказывают психологическую помощь.

Ранее стало известно, что на АГХК произошло возгорание на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза, основное оборудование не пострадало, пишет Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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