ВС РФ освободили населенный пункт Романовка в ДНР РФ вернула с подконтрольной Киеву территории 880 военных и 120 мирных граждан Стамбул остается наиболее вероятной площадкой для второго раунда прямых переговоров РФ и Украины По итогам 2024 года Россия вошла в топ–3 экономик по размеру торгового профицита СМИ: президент футбольного клуба «Зенит» и клуба КХЛ СКА Санкт-Петербург Александр Медведев уходит в отставку