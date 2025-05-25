Глава дипломатии ЕС Каллас призвала усилить давление на Россию
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о необходимости усилить международное давление на Россию. Об этом она написала в социальной сети X.
Каллас заявила, что на Россию необходимо оказать мощное международное давление с целью прекращения войны.
Такое заявление Каллас сделала после того, как российские войска нанесли массированный удар по военным объектам Украины.
Ранее сегодня Минобороны России сообщило о массированном ударе высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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