Глава дипломатии ЕС Каллас призвала усилить давление на Россию

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о необходимости усилить международное давление на Россию. Об этом она написала в социальной сети X.

СМИ: ЕС собирается отключить свыше 20 банков РФ от SWIFT

Каллас заявила, что на Россию необходимо оказать мощное международное давление с целью прекращения войны.

Такое заявление Каллас сделала после того, как российские войска нанесли массированный удар по военным объектам Украины.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило о массированном ударе высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры